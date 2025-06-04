الإسدال يبدأ من 300 جنيه، أسعار ملابس الصلاة في سوق العتبة (فيديو)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتزايد الأجواء الروحانية والاجتماعية في مصر والعالم الإسلامي، حيث يُعتبر هذا العيد مناسبة عظيمة تحمل في طياتها مشاعر الفرح والتقارب الأسري، بالإضافة إلى الطقوس الدينية التي تضفي عليه روحانية مميزة.



ومن بين مظاهر التحضير لهذا العيد الكريم، تهتم العديد من السيدات والفتيات بشراء مستلزمات الصلاة والاحتشام، وفي مقدمتها إسدالات الصلاة والعبايات، التي تجمع بين الوقار والأناقة وتضفي لمسة من الجمال على الطقوس الدينية والاجتماعية.

أسعار إسدالات الصلاة في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى

وفي قلب القاهرة، وتحديدًا في منطقة العتبة، تعج الحياة بالنشاط والحركة التجارية، مما يجعلها وجهة رئيسية للراغبين في الحصول على الجودة والأسعار المناسبة، خاصة في المناسبات الكبرى مثل الأعياد. وتشتهر العتبة بأنها واحدة من أهم الأسواق الشعبية التي تجمع بين الأصالة والتنوع، حيث يمكن للأسرة المصرية العثور على كل ما تحتاجه.

أسعار اسدالات الصلاة في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى

وفي جولة قامت بها "فيتو" داخل سوق العتبة، نقدم لكم تقريرًا كاملًا عن أنواع إسدالات الصلاة وأسعارها.

أسعار اسدالات الصلاة في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى



قال ناجح إبراهيم، مالك أحد محلات مستلزمات الصلاة "الاحتشام" في منطقة العتبة، إنهم يحرصون على تقديم كل ما يتعلق بالزي الشرعي للسيدات، حيث تتوفر لديهم كميات كبيرة وأشكال متنوعة. ومع ذلك، في أوقات معينة، وخاصة خلال المناسبات الدينية مثل عيد الأضحى، التي تتميز بأجواء روحانية تبدأ بصلاة العيد في المساجد والشوارع، يسعون لتقديم كميات أكبر بأشكال مختلفة تناسب السيدات والفتيات لارتدائها أثناء الصلاة، مع تصاميم عصرية تناسب جميع الأعمار والفئات.

أسعار إسدالات الصلاة في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى

وأضاف قائلًا: "تزداد الحركة في العيد"، لحرص المواطنين، وخاصة السيدات، على شراء مستلزمات المحجبات التي يرتدينها أثناء الصلاة وحتى بعد الصلاة لاستقبال الضيوف في المنزل.

أسعار إسدالات الصلاة في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى

كما أشار إلى أن "الفتيات والسيدات يحببن التغيير والتجديد"، لذا يحرص على تقديم أشكال وأنواع مختلفة بأسعار تناسب جميع الفئات.

وفيما يتعلق بعروض وخصومات عيد الأضحى المبارك في سوق العتبة، قال إبراهيم: "أسعارنا لا تحتاج إلى تخفيض"، حيث إن الأسعار مناسبة إلى حد كبير للمواطنين، مما يجعل عملية الشراء سهلة ولا يحتاج إلى تقديم تخفيضات على القطع، فهي في الواقع أسعار منخفضة جدًا مقارنة بالخامات والتصاميم.

أسعار إسدالات الصلاة في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى



أوضح أنهم في الأوقات العادية يقدمون مجموعة كبيرة ومتنوعة من مستلزمات الحجاب، لكن خلال فترة العيد يحرصون على تقديم أشكال متنوعة بألوان مبهجة تتناسب مع فرحة العيد.

أنواع إسدالات الصلاة والعبايات في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أكد إبراهيم أن هناك العديد من موديلات إسدالات الصلاة والعبايات التي تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية، حيث تجمع بين الاحتشام والراحة والأناقة.

أنواع إسدالات الصلاة في سوق العتبة

وأشار إلى أن أول نوع من أنواع الإسدال هو الإسدال القطني (الصيفي) الذي يُعتبر من أكثر الأنواع شيوعًا واستخدامًا في المنازل والمساجد، خاصة في فصل الصيف. يتميز بخفة وزنه ونعومة ملمسه، ويأتي بألوان وأشكال متعددة تناسب جميع الأعمار. أما النوع الثاني فهو الأسدال المكون من قطعتين، والذي يتكون من فستان داخلي واسع وطرحة خارجية طويلة، وهذا النوع مناسب للنساء اللواتي يفضلن التغطية الكاملة مع سهولة في الحركة.

أسعار اسدالات الصلاة في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى

وأكد أن هناك أنواعًا أخرى، مثل الإسدال الرياضي أو العملي، الذي يتميز بتصميمه البسيط والعملي الخالي من التفاصيل المعقدة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي أو أثناء القيام بالأعمال المنزلية. غالبًا ما يكون خاليًا من الزينة الثقيلة، مما يجعله مريحًا جدًّا.

أما الإسدال المطرز أو المزخرف، فهو الأكثر شيوعًا في المناسبات مثل الأعياد، حيث يحتوي على تطريزات ناعمة أو نقوش إسلامية حول الأكمام أو الصدر، مما يضيف لمسة جمالية تجعله مناسبًا كهدية في المناسبات الدينية.

أسعار إسدالات الصلاة في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى

أنواع العبايات في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وبخصوص أنواع العبايات، هناك العديد من الأنواع والألوان، منها العباية الخليجية التي تتميز بتصميمها الفضفاض والفخم، وغالبًا ما تُصنع من أقمشة ناعمة مثل الكريب أو الشيفون، وتُزين بتطريزات ذهبية أو فضية. تُعتبر من أكثر العبايات رواجًا لما تمنحه من أناقة واحترام للزي الإسلامي.

وهناك نوع آخر مثل العباية الكاجوال (اليومية) التي تتميز بتصاميمها البسيطة، وهي مناسبة للخروج اليومي، وغالبًا ما تأتي بألوان هادئة وخامات مريحة مثل الجبردين أو الكتان. تتوفر بتفاصيل مثل الجيوب والسحاب لتسهيل الحركة. كما توجد العباية المفتوحة (الكيمونو) المستوحاة من الكيمونو الياباني، والتي تُرتدى فوق الملابس مثل الجاكيت، وهي مناسبة للفتيات والسيدات اللاتي يبحثن عن مظهر عصري وعملي.



أسعار اسدالات الصلاة والعبايات في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك



قال ناجح أثناء حواره مع فيتو، إن الأسعار تختلف حسب الخامات المستخدمة وحسب الأشكال والأحجام.



اسدالات الصلاة تتراوح بين 300 و450 جنيهًا

الإسدال المطرز يتراوح سعره بين 450 و500 جنيه

الإسدال العادي يتراوح سعره بين 250 و300 جنيه

العبايات العادية تبدأ من 450 جنيه وتصل إلى 550 جنيه

العبايات الكاجوال تبدأ من 300 جنيه

العبايات الخليجية تبدأ من 600 جنيه وتصل إلى 750 جنيهًا

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