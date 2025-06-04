أخبار مصر اليوم، نجاح خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات، مدبولي يطلق رسميا خدمات الجيل الخامس في مصر، الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة أيام عيد الأضحى المبارك

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

مدبولي: 700 مليون دولار استثمارات في تراخيص الجيل الخامس للمحمول

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة منحت تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول باستثمارات بلغت نحو 700 مليون دولار، وهو ما يُعد مؤشرًا قويًا على جاذبية مناخ الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر.

مدبولي يطلق رسميا خدمات الجيل الخامس في مصر

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسميًا خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول في مصر، في فعالية كبرى حضرها وزراء ومسئولون وشخصيات بارزة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

نجاح خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات (صور)

أتمت بعثة حج الجمعيات الأهلية خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى صعيد عرفات اليوم الأربعاء بنجاح، حيث تم تنفيذ خطة التصعيد بدءا من ظهر اليوم، وبدأ التصعيد بجدولة المحافظات وتحديد وقت لكل محافظة للتحرك بالأوتوبيسات إلى عرفات، على أن يستدعي كل مشرف مجموعته من الحجيج بمجرد تحرك الفوج الذي يسبقه، لعدم حدوث تكدس داخل الفندق، أو داخل مشعر عرفات.

مفتي الجمهورية: فلسطين في قلب الضمير الإسلامي والقدس جوهر القضية

تقدم أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأسمى آيات التهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (حفظه الله ورعاه الله)، وإلى قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، وإلى الشعب المصري

شديد الحرارة، الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس ربيعي حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أول تعليق رسمي من وزارة الأوقاف بشأن قرار ندب بعض الأئمة

كشف وزارة الأوقاف ملابسات ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من ندب عدد من الأئمة من مديرياتهم الحالية إلى مديريات أخرى، موضحة أن صدور قرار الوزارة بالندب إنما هو من صميم سلطتها التي يكفلها القانون، وأن ذلك يأتي بداعي تحقيق مصلحة العمل دون غيره من الدواعي.

مصر وقبرص تنفذان التدريب المشترك "بطليموس 2025"

نفذت عناصر من القوات الخاصة المصرية والقبرصية التدريب المشترك " بطليموس 2025 " والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص.

بسبب مخالفتهم تنبيه منع السفر، قائمة الأئمة المنقولين من مساجدهم بقرار وزير الأوقاف

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بنقل عدد من الأئمة، بعد مخالفة تعليمات السفر الذي أصدرها القطاع الديني في مايو الماضي.

وجاء التعميم بأنه يمنع سفر أي من الأئمة أو القيادات إلا بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، والحصول على موافقة السلطة المختصة.

رئيس الوزراء: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار بزيادة 82.7%

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئًا جموع الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بوقفة عرفات غدًا، وقرب حلول عيد الأضحي

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع ١١٦٩٣ معلم مساعد مادة الرياضيات لمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى – الإعدادي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.

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