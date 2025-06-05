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خطة مديرية الصحة بالإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

خطة مديرية الصحة
خطة مديرية الصحة بالإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

عقدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماع مع مديري مستشفيات بالإسكندرية بحضور الدكتور الحسينى احمد وكيل المديرية والدكتور عمرو سليمان مدير إدارة المستشفيات والدكتورة  شيماء فضالي مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة  لمناقشة درجة الاستعداد والجاهزية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي تشهد كثافات وتجمعات للمواطنين فى المتنزهات والأماكن العامة، وذلك للتخطيط ولرفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات مديرية الشؤون الصحية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز تجميع البلازما.

 

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يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للتأمين الطبي خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، دكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتابع الاستعدادات الطبية ضمن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحي المبارك

وأكدت الدكتورة غادة ندا على رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة وجاهزية المستشفيات وفرق الانتشار السريع وتوافر أكياس الدم ومشتقاته 

 

كما أكدت تمركز عربات الإسعاف بعدة مناطق على مستوى المحافظة.

كما أكدت المتابعة المستمرة على مدار الساعة مع جميع المستشفيات وضرورة تواجد مدير المستشفى أو من ينوب عنه طوال فترة إجازة عيد الاضحي،وسرعة  تقديم الخدمات باستقبال المستشفيات بما يضمن تقديم الرعاية الطبية المطلوبة مع تقليل مدة انتظار المرضي مع تأكيد اتباع إجراءات مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.

وخلال وجود الدكتورة مروة يوسف  مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالإسكندرية والدكتورة هويدا مدير إدارة بنوك الدم، تم مناقشة آليات التنسيق بين بنوك الدم ومستشفيات مديرية الشئون الصحية لزيادة عدد حملات التبرع بالدم لتصل الي ١٢٠ حملة شهريا،و من أجل توفير الاحتياج من أكياس الدم ومشتقاته بالاسكندرية طبقًا لتوجيهات إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة.

وتم مناقشة خطة عمل للتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم لزيادة عدد الفرق الطبية للمشاركة في حملات التبرع بالدم وتدريبهم، والعمل على ايجاد اماكن جديدة لعمل حملات التبرع  بالدم بالإضافة للوحدات المتنقلة الخاصة بالتبرع، بالإضافة إلى التشديد علي أهمية رفع الوعي الصحي لدى المواطنين من خلال فرق التثقيف الصحي بالأهمية القصوى والدور الحيوي للتبرع بالدم في إنقاذ المرضى بالإضافة لمشاركة المجتمع المدني.

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مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية الدكتورة مروة يوسف

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