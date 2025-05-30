بعد مطالبة والدته بحقها، جدل قانوني حول ميراث اللاعب الراحل إبراهيم شيكا

في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام الرياضي والاجتماعي، اندلع خلاف حاد بين أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا ووالدته حول توزيع تركته، بعد وفاته المفاجئة التي هزت قلوب محبيه.

وبعيدًا عن الحزن والصدمة، طغى الجدل القانوني والعائلي على السطح، ليعيد إلى الواجهة سؤالًا هامًا: من يرث، وماذا يرث؟

ماذا تقول الشريعة الإسلامية في ترتيب الميراث؟

توزيع الميراث في الإسلام يخضع لقواعد دقيقة، لا مجال فيها للاجتهاد أو المجاملة، فهي مبنية على آيات قرآنية واضحة:

الأرملة: ترث ربع التركة إذا لم يكن للزوج المتوفى أبناء، أما إذا كان له أبناء، فترث الثمن فقط.

الأم: ترث السدس من التركة إذا كان للمتوفى أبناء، وفي غيابهم ترتفع حصتها حسب وجود الورثة الآخرين.

الأبناء (إن وُجدوا): يُقسم ما تبقى بينهم، بحيث للذكر مثل حظ الأنثيين.

في حالة اللاعب إبراهيم شيكا وكما هو معلن ومعلوم بأن له أبناء ذكور، ما يجعل التركة محل جدل قانوني بين الأرملة ووالدته.

الخلاف العائلي.. بين العاطفة والحقوق

وبينما تؤكد والدة اللاعب أنها كانت "الظهر والسند" له طوال مسيرته، ترى زوجته أنها "شريكة الحياة والمستقبل"، ما أضفى على القضية بعدًا إنسانيًا عميقًا، حيث اختلطت العاطفة بمطالبات قانونية، وتدخلت أطراف من محيط العائلة لمحاولة التهدئة.

حتى اللحظة، لم تُحسم المسألة رسميًا، لكن بعض التقارير أشارت إلى نية الطرفين اللجوء إلى القضاء الشرعي.

أهمية التوعية بقوانين الميراث

خبراء في القانون الشرعي والاجتماعي شددوا على أهمية التخطيط المسبق، وتوثيق أي وصايا شرعية، خاصة في حالات الشخصيات العامة أو من يملكون ممتلكات ضخمة أو معقدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.