مصر لم تدخل حزام الخطر وحدوث الهزات أمر طبيعى.. شرق البحر المتوسط نشط زلزاليا.. وهذه حقيقة حدوث تسونامى.. وزلزال 1992 أسفر عن ٣٧٠ قتيلا و٣ آلاف مصاب

أكثر من زلزال شعر به المواطنون خلال الأساييع الماضية، كان آخرها زلزال حدث فجر اليوم، وهو ما آثار مخاوف المواطنين من تكرار سيناريو زلزال 1992.



كيف تحدث الزلازل؟

الزلازل من أقوى الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها كوكب الأرض وأعنفها، وهى ظاهرة ترتبط بطبيعة الأرض وتكوينها الداخلي، وهو عبارة عن اهتزاز أو سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية لسطح الأرض تحدث في وقت لا يتعدى ثواني معدودة، وتنتج عن حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية، ويسمى مركز الزلزال “البؤرة”.

مصر لم تدخل حزام الزلازل

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والحيوفيزياقية، أن الزلزال الذى حدث اليوم وشعر به المواطنون كان مركزه تركيا، لافتا إلى أن الزلازل وتوابعها أمر طبيعى.

وقال رابح لفيتو إن مصر لم تدخل حزام الزلازل، فالزلازل التى شعرنا به الأسابيع الماضية كان مركزها اليونان



مصر بعيدة عن موجات التسونامى

وعن زلازل منطقة كريت باليونان والتى كانت السبب فى شعورنا بالهزات الارضية خلال الشهر الملضى، أكد الدكتور هشام عيد، أستاذ الزلازل بالشبكة القومية للزلازل، بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أنه من الطبيعى حدوث زلازل بمنطقة شرق البحر المتوسط لأنها منطقة نشطة زلزاليا، لافتا إلى أنه من الصعب تكون موجات تسونامى جراء هذه الزلازل، حيث إنها تتسبب فى ارتفاع الأمواج سنتيمرات قليلة، موضحا أن مصر لن تشهد تسونامى بسبب هذه الزلازل.

وأشار عيد، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن منطقة كريت باليونان من المناطق التى تشهد زلازل كثيرة، موضحا أنه لامقارنة بين الزلازل التي حدثت في الأيام الماضية وبين زلزال 92؛ وذلك لأن الأخير سجل بدهشور، وبالتالى تسبب فى خسائر، أما زلازل البحر المتوسط فهى تبعد عننا مئات الكيلو مترات، وبالتالى لا تتسبب فى خسائر والإحساس يختلف حسب مكان الحدوث، وعمق الزلزال.

تفاصيل زلزال تركيا

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية قد أصدر بيانا عن حدوث هزة أرضية بتركيا شعر بها المواطنون، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 2:17 صباحا هزة أرضية، بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، على بعد 500 كيلو متر شمال العريش، وبعمق 60 كم وفى خط عرض 36.57 شمالا وخط طول 28.38 شرقا.

وورد للمعهد شعور المواطنين بالهزة دون وقوع أى إصابات وخسائر.

ووجه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل، وجاءت كالآتى:

1- عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأى أعطال

2- فصل الكهرباء والغاز

3- الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4- عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم.

5 - الابتعاد عن الشاطئ تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة.

6 - للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ.

الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل

وتضمن الدليل الاسترشادى الذى أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل، وأخطرها منطقة شرق البحر المتوسط.

والتى تؤثر على "مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط"، ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزالا عام ١٩٥٥، بقوة 6.8 ريختر، وشعر به سكان مصر، وأحدث دمارا محدودا فى مدن الاسكندرية والبحيرة والدلتا، وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصا.

وأما بخصوص منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس، فيصل النشاط الزلزالى فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية.

وتؤثر الزلازل فى هذه المنطقة على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظات القناة والقاهرة والدلتا، وشهدت فى عام ١٩٩٥ زلزالا بقوة ٧.٢ ريختر بخليج العقبة، وتأثر الأردن وفلسطين ومصروالسعودية، وتسبب فى تدمير جزئى فى بعض أرصفة ميناء نوبيع وأحد الفنادق، وأحدث شروخا فى بعض المبانى والطرق، وفى المناطق الجبلية المحيطة.

ووفقا للدليل فإن منطقة دهشور التى تقع على بعد ٣٥ كم جنوب غرب القاهرة، وتشمل بحيرة قارون والفيوم فإنها تشهد نشاطا زلزاليا متوسطا، وشهدت فى عام ١٩٩٢ زلزالا بقوة ٥.٨ ريختر، شعر به سكان مصر بالكامل وخلف ٣٧٠ قتيلا وأكثر من ٣ آلاف مصاب.

مكمن أبو زعبل بالخانكة

كذا منطقة مكمن أبو زعبل بالخانكة يحدث نشاط زلزالى متوسط ودون متوسط وتقع على بعد ٣٥ كم من شمال شرق القاهرة، وشهدت زلزالا عام ١٩٩٩ بقوة ٤.٨ ريختر، شعر به سكان القاهرة ولم يحدث خسائر.

أما مكامن الزلازل بجنوب مصر، فهى الأقل نسبيا عن الشمال، وتتأثر بها مجموعة من البؤر الزلازلية، امتداد وادى النيل جنوبا، وشهدت هذه المنطقة زلزالا عام ١٩٨١ بمنطقة كلابشة بقوة ٥.٦ ريختر، شعر به سكان أسوان حتى أسيوط، ونتج عنه شقوق كبيرة فى صخور الضفة الغربية لبحيرة ناصر وانزلاقات أرضية فى صخور الضفة الشرقية للبحيرة.

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