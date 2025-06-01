الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

زلزال شمال غرب الغردقة بقوة 3.3 ريختر

زلزال مصر، فيتو
زلزال مصر، فيتو

أصدر  المعهد القومي للبحوث الفلكية، بيانا عن حدوث زلزال فى البحر الأحمر، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الأحد فى تمام الساعة 3:08 مساء هزة أرضية بالبحر الأحمر بقوة  3.33 درجة على مقياس ريختر على بعد 44 كيلو متر شمال غرب الغردقة وبعمق 10.16 كم وفى خط عرض 27.55 شمال وخط طول 33.51 شرقا.

 

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ولم يرد للمعهد شعور المواطنين بالهزة أو وقوع أى إصابات وخسائر

ووجه  المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطىء تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارىء
 

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