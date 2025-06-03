الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

بيان عاجل من الهلال الأحمر المصري بشأن تأثير زلزال مصر

الهلال الأحمر المصري،فيتو
الهلال الأحمر المصري،فيتو

زلزال مصر، أصدر الهلال الأحمر المصري بيانا بشأن الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية لجزر دوديكانيز مع تركيا شعر به سكان محافظات القاهرة الكبري والدلتا والإسكندرية ومطروح.
 

وقال الهلال الاحمر المصري في بيانه، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، رصدت حدوث هزة أرضية بقوة 5,8 درجة على مقياس ريختر، وعمق 62 كم، في المنطقة الحدودية لجزر دوديكانيز مع تركيا، على المسافة 129 كم جنوب جنوب شرق أيدين، تركيا جزر دوديكانيز، الساعة 11:17 دقيقة، وشعر به سكان محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والإسكندرية ومطروح.

 تأثيرات الهزة الأرضية


وأضاف:" تتابع غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري تأثيرات الهزة الأرضية، التي شعر بها سكان الجيزة،  وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتفعيل خطة الطوارئ، مؤكدة أن مصر لم تدخل حيز الزلازل وتطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من أخطار الزلازل". 


ووجه الهلال الأحمر المصري تعليمات عاجلة للمواطنين، وهي: تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، الاتصال بالخط الساخن (15322) للإبلاغ عن أي الحالات الطارئة ومتابعة التحديثات الرسمية، وعبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري«فيس بوك».  


وأوضحت الغرفة أن الوضع الحالي مستقر ولم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو فى الممتلكات حتى الآن.  

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بيان عاجل من الهلال الأحمر المصري بشأن تأثير زلزال مصر

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