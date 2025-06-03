الثلاثاء 03 يونيو 2025
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خارج الحدود

زلازل تتسبب في أكبر عملية هروب سجناء بباكستان

باكستان،فيتو
باكستان،فيتو

ذكر ضياء الحسن لانجار، وزير الشؤون القانونية بإقليم السند الباكستاني، أن عشرات السجناء فروا من سجن في مدينة كراتشي في ساعة متأخرة من  أمس الاثنين.


وقال للصحفيين خارج سجن مالير: إن عملية الهروب حدثت بعد أن تسببت عدة هزات أرضية في إثارة حالة من الذعر بين السجناء.

وبثت قنوات إخبارية تلفزيونية محلية تصريحاته على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء.


وقال لانجار إنه تم القبض على 46 من الفارين لكنه لم يحدد العدد الإجمالي للسجناء الذين هربوا.


وأضاف أن هذه الواقعة هي "واحدة من أكبر عمليات الهروب في تاريخ باكستان".

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اقليم السند باكستان هزات ارضية مدينة كراتشي سجن مالير

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