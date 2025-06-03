الثلاثاء 03 يونيو 2025
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خارج الحدود

ماتت من الخوف، مصرع فتاة وإصابة 69 آخرين في زلزال تركيا

سيارة إسعاف تركية
سيارة إسعاف تركية

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 69 شخصا آخرين في الزلزال الذي ضرب جنوب غرب تركيا اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور عبر منصة "إكس" صباح اليوم الثلاثاء.
 

وذكر الوزير أن  زلزالا بقوة بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة مرمريس في ولاية موجلا وشعر بالزلزال في الولايات المجاورة.

وأكد يرلي قايا أنه لم يتم رصد أي دمار بعد الهزات، حسب التقييمات الأولية، وأن فرق إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والهيئات المعنية تواصل عمليات المسح الميداني في المنطقة.

وأشار يرلي قايا إلى أنه "نتيجة الزلزال، تم نقل الطفلة أفرانور جونلو (14 عاما) من منطقة فتحية إلى المستشفى بسبب إصابتها بنوبة هلع، ولكنه للأسف لم يتسن إنقاذها".

وأضاف أنه تعرض 69 مواطنا لإصابات بسبب حالات ذعر والقفز من أماكن مرتفعة، وتم تقديم الإسعافات لـ14 شخصا في الموقع، فيما لا يزال 46 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى.

يذكر أنه سجلت الهزات في موغلا الساعة 02:17 ليلا وكان مركز الزلزال على عمق 67 كيلومترا قبالة منتجع مرمريس.

 

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الزلزال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا منصة إكس بقوة بقوة 5 8 درجة

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