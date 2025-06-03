ماتت من الخوف، مصرع فتاة وإصابة 69 آخرين في زلزال تركيا

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 69 شخصا آخرين في الزلزال الذي ضرب جنوب غرب تركيا اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور عبر منصة "إكس" صباح اليوم الثلاثاء.



وذكر الوزير أن زلزالا بقوة بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة مرمريس في ولاية موجلا وشعر بالزلزال في الولايات المجاورة.

وأكد يرلي قايا أنه لم يتم رصد أي دمار بعد الهزات، حسب التقييمات الأولية، وأن فرق إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والهيئات المعنية تواصل عمليات المسح الميداني في المنطقة.

وأشار يرلي قايا إلى أنه "نتيجة الزلزال، تم نقل الطفلة أفرانور جونلو (14 عاما) من منطقة فتحية إلى المستشفى بسبب إصابتها بنوبة هلع، ولكنه للأسف لم يتسن إنقاذها".

وأضاف أنه تعرض 69 مواطنا لإصابات بسبب حالات ذعر والقفز من أماكن مرتفعة، وتم تقديم الإسعافات لـ14 شخصا في الموقع، فيما لا يزال 46 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى.

يذكر أنه سجلت الهزات في موغلا الساعة 02:17 ليلا وكان مركز الزلزال على عمق 67 كيلومترا قبالة منتجع مرمريس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.