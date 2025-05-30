أخبار الحوادث اليوم، سيدة تقتل ابنتها الحامل في قنا بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية، مصرع وكيل نيابة في حادث مروع على محور 26 يوليو، مصدر أمني يكشف حقيقة اعتداء شرطيين على سائق أتوبيس بالقاهرة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

لفظت سيدة حامل أنفاسها الأخيرة، إثر اعتداء والدتها عليها بالضرب، بسبب رفضها العودة لزوجها لوجود خلافات بينهما، في إحدى قرى مركز قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام.

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم قيام فردي شرطة بالاعتداء بالضرب على قائد أتوبيس نقل جماعي بالقاهرة، وتمزيق ملابسه والاستيلاء على مبلغ مالي منه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل تجرد من إنسانيته، بعدما حاول إشعال النيران في طليقته وزوجها انتقامًا منهما، مستخدمًا مادة مشتعلة وسكينًا، ومتخفيًا في ملابس نسائية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مستريح حلوان، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم نظير توظيفها لهم في مجال تجارة زيوت السيارات والتى تقدر قرابة 19 مليون جنيه.

لقي عاملان مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى سقالة بـ مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، اكتمال وصول آخر رحلات حجاج القرعة إلى مكة المكرمة من مصر.

شهد محور 26 يوليو، اليوم، حادثًا أليمًا راح ضحيته وكيل نيابة المستشار باسل خليفة بعدما اصطدمت سيارته الملاكي بالسور الجانبي للطريق، ما أدى إلى تهشم المركبة بالكامل ووفاته في الحال.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على راغبي الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





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