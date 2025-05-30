الجمعة 30 مايو 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، سيدة تقتل ابنتها الحامل في قنا بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية، مصرع وكيل نيابة في حادث مروع على محور 26 يوليو، مصدر أمني يكشف حقيقة اعتداء شرطيين على سائق أتوبيس بالقاهرة

مصرع وكيل نيابة في
مصرع وكيل نيابة في حادث مروع على محور 26 يوليو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

سيدة تقتل ابنتها الحامل في قنا بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية

لفظت سيدة حامل أنفاسها الأخيرة، إثر اعتداء والدتها عليها بالضرب، بسبب رفضها العودة لزوجها لوجود خلافات بينهما، في إحدى قرى مركز قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام.


مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي فردي شرطة على سائق أتوبيس بالقاهرة

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم قيام فردي شرطة بالاعتداء بالضرب على قائد أتوبيس نقل جماعي بالقاهرة، وتمزيق ملابسه والاستيلاء على مبلغ مالي منه.

 

تنكر بملابس نسائية وحاول حرقهما، القبض على عاطل طعن طليقته وزوجها في الوراق

ألقت  الأجهزة الأمنية القبض على عاطل تجرد من إنسانيته، بعدما حاول إشعال النيران في طليقته وزوجها انتقامًا منهما، مستخدمًا مادة مشتعلة وسكينًا، ومتخفيًا في ملابس نسائية.


استولى على 19 مليون جنيه، ضبط مستريح حلوان بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مستريح حلوان، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم نظير توظيفها لهم في مجال تجارة زيوت السيارات والتى تقدر قرابة 19 مليون جنيه.


مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة بأكتوبر، والتحريات: اختل توازنهما

لقي عاملان مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى سقالة بـ مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

اكتمال وصول حجاج بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

أكد مساعد  وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، اكتمال وصول آخر رحلات حجاج القرعة إلى مكة المكرمة من مصر.


مصرع وكيل نيابة في حادث مروع على محور 26 يوليو

شهد محور 26 يوليو، اليوم، حادثًا أليمًا راح ضحيته وكيل نيابة المستشار باسل خليفة بعدما اصطدمت سيارته الملاكي بالسور الجانبي للطريق، ما أدى إلى تهشم المركبة بالكامل ووفاته في الحال.


النصب أون لاين، ضبط عصابة تزوير المستندات الرسمية بالقليوبية

 تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على راغبي الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.


 

 

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