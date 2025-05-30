الجمعة 30 مايو 2025
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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنوفية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم موتوسيكل بآخر بجوار كوبري عوض حسن أمام حديقة 30 يونيو بمدينة الباجور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر إثر اصطدام موتوسيكل بآخر بجوار كوبري عوض حسن أمام حديقة 30 يونيو بمدينة الباجور.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة "زياد سامي" ووفاة "عمر خالد حافظ" 24 سنة، وتم نقلهما لمستشفى الباجور التخصصي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية مدينة الباجور مستشفى الباجور التخصصي المنوفية الباجور

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