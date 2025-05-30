الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي فردي شرطة على سائق أتوبيس بالقاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم قيام فردي شرطة بالاعتداء بالضرب على قائد أتوبيس نقل جماعي بالقاهرة، وتمزيق ملابسه والاستيلاء على مبلغ مالي منه.

حقيقة تعدي فردي شرطة على سائق أتوبيس بالقاهرة

وأكد المصدر أن الفيديو المتداول تم اجتزاؤه عن سياقه الحقيقي، موضحًا أن الواقعة تعود لتاريخ 26 من الشهر الجاري، حيث ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بوقوع حادث تصادم بين قائد الأتوبيس الظاهر بالمقطع، وقائدي سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة قصر النيل، نتيجة خلاف على أولوية المرور.

وأضاف المصدر أن المشاجرة أسفرت عن تعدي الطرفين على سائق الأتوبيس وتمزيق ملابسه، دون تدخل أو تجاوز من رجال الشرطة الذين تدخلوا فقط لتسيير الحركة المرورية، وتم اصطحاب جميع الأطراف إلى ديوان القسم، حيث أبدوا رغبتهم في التصالح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأشار إلى أنه تم التحصل على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمنطقة يوثق تفاصيل المشاجرة ويؤكد صحة الرواية.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن ما تروّجه الجماعة الإرهابية من أكاذيب وفبركات إعلامية، يهدف لإثارة البلبلة والتشكيك في أجهزة الدولة، وهي محاولات مكشوفة ويفطن إليها الشعب المصري جيدًا. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على ترويج هذه المزاعم.

 

 

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