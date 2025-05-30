حبس المتهم بقتل طالب جامعي في حلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس المتهم بإنهاء حياة طالب جامعي طعنا بآلة حادة في أماكن متفرقة بجسده بمنطقة حلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود بداية الواقعة عندما شهدت منطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة، جريمة قتل، حيث أقدم مسجل خطر على إنهاء حياة طالب جامعي طعنًا بآلة حادة في أماكن متفرقة بجسده ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه، وجرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال شقيق المجني عليه، إنهم يوم الجمعة كانوا في منطقة أطلس التابعة لـ حلوان وأثناء وقوفهم برفقة أصدقائهم على ناصية إحدى الشوارع توجه إليهم أحد الأشخاص وسألهم عن سبب وقوفهم في المكان، ليرد عليه شقيق المجني عليه قائلا: "أنت بتسأل ليه، هل في حاجة تخصك".

وأضاف شقيق المجني عليه، أن المتهم استخرج آلة حادة من طيات ملابسه وحاول طعنه لكن شقيقه قام بتفادي الضربة وطعنه المتهم في القلب وسدد له عدة طعنات متفرقة في الجسد وسقط على الأرض غارقا في دمائه، وتوجه المتهم تجاهي محاولًا قتلي إلا أنني هرولت مسرعًا وحاولت الهروب منه، وقام أصدقائي بمحاولة إسعاف شقيقي ونقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

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