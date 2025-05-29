أخبار الحوادث اليوم: استشهاد اللواء حازم مشعل.. ملابسات إنهاء حياة طالب الهرم.. اتهام قسم شرطة التجمع الأول بإخفاء أوراق تحقيقات قضية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله
استشهد اللواء حازم مشعل، مساعد مدير الإدارة العامة للمرور، إثر حادث أليم أثناء تأديته مهام تفقد الأكمنة المرورية على طريق وادي النطرون – العلمين.
حاول الدفاع عن والدته فكان مصيره القتل، الأمن يكشف ملابسات إنهاء حياة طالب الهرم
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن واقعة مقتل طالب بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، حيث تم التحقق من صحة الواقعة وضبط مرتكبها.
الداخلية تكشف حقيقة اتهام قسم شرطة التجمع الأول بإخفاء أوراق تحقيقات قضية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور تم تداوله عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه أحد الأشخاص قيام رجال الشرطة بإخفاء أوراق قضية جنحة تعود إلى عام 2022 بدائرة قسم التجمع الأول في القاهرة الجديدة.
ضبط 3 عاطلين انتحلوا صفة موظفي بنك لسرقة أموال سيدة بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط 3 عاطلين انتحلوا صفة موظفى أحد البنوك للنصب والاحتيال على سيدة وسرقة مبلغ مالي من حسابها البنكي.
ضبط تابوت أثري بحوزة شخصين بسوهاج بقصد الاتجار
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط تابوت أثري بحوزة شخصين بسوهاج بقصد الاتجار.
التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي
شهدت جامعة مودرن أكاديمي بمنطقة المعادي، حادثة مؤسفة بعد أن تطور خلاف مالي بين فتاتين إلى مشاجرة عنيفة، أسفرت عن إصابة طالبة عقب طعنها بسلاح أبيض على يد زميلتها، على خلفية نزاع مالي متعلق ببيع هاتف محمول.
براءة الفنان هيثم محمد من حيازة مواد مخدرة في الطالبية
قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة الفنان هيثم محمد متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة الطالبية.
تأييد السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل عريس البراجيل
قضت محكمة مستأنف الجيزة رفض استئناف المتهم بقتل عريس البراجيل، وقضت بتأييد حكم أول درجة القاضي بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة.
وقع من المعدية، انتشال جثمان نجار غرق بنيل الأقصر
عثرت المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري بمحافظة الأقصر على جثة شاب ثلاثيني سقط في مياه نهر النيل أثناء اللحاق بمعدية الأهالي لحظة تحركها من البر الشرقي إلى البر الغربي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا