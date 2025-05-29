أخبار الحوادث اليوم: استشهاد اللواء حازم مشعل.. ملابسات إنهاء حياة طالب الهرم.. اتهام قسم شرطة التجمع الأول بإخفاء أوراق تحقيقات قضية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

استشهد اللواء حازم مشعل، مساعد مدير الإدارة العامة للمرور، إثر حادث أليم أثناء تأديته مهام تفقد الأكمنة المرورية على طريق وادي النطرون – العلمين.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن واقعة مقتل طالب بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، حيث تم التحقق من صحة الواقعة وضبط مرتكبها.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور تم تداوله عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه أحد الأشخاص قيام رجال الشرطة بإخفاء أوراق قضية جنحة تعود إلى عام 2022 بدائرة قسم التجمع الأول في القاهرة الجديدة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط 3 عاطلين انتحلوا صفة موظفى أحد البنوك للنصب والاحتيال على سيدة وسرقة مبلغ مالي من حسابها البنكي.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط تابوت أثري بحوزة شخصين بسوهاج بقصد الاتجار.

شهدت جامعة مودرن أكاديمي بمنطقة المعادي، حادثة مؤسفة بعد أن تطور خلاف مالي بين فتاتين إلى مشاجرة عنيفة، أسفرت عن إصابة طالبة عقب طعنها بسلاح أبيض على يد زميلتها، على خلفية نزاع مالي متعلق ببيع هاتف محمول.

قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة الفنان هيثم محمد متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة الطالبية.

قضت محكمة مستأنف الجيزة رفض استئناف المتهم بقتل عريس البراجيل، وقضت بتأييد حكم أول درجة القاضي بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة.



عثرت المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري بمحافظة الأقصر على جثة شاب ثلاثيني سقط في مياه نهر النيل أثناء اللحاق بمعدية الأهالي لحظة تحركها من البر الشرقي إلى البر الغربي.

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