تنكر بملابس نسائية وحاول حرقهما، القبض على عاطل طعن طليقته وزوجها في الوراق

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل تجرد من إنسانيته، بعدما حاول إشعال النيران في طليقته وزوجها انتقامًا منهما، مستخدمًا مادة مشتعلة وسكينًا، ومتخفيًا في ملابس نسائية.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط شخص يرتدي زيًا نسائيًا، ممسكًا بسكين وملطخًا بآثار دماء، أثناء محاولته الهرب من أحد العقارات، وسط صرخات باستغاثة من داخله.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى موقع الحادث، وتبين أن المتهم يبلغ من العمر 50 عامًا، عاطل عن العمل، وتسلل إلى شقة طليقته بالطابق الأرضي بعد أن ارتدى ملابس نسائية، وبحوزته كمية من البنزين وسكين.

داخل الشقة، عثر رجال الشرطة على رجل يبلغ من العمر 24 عامًا مصابًا بطعنة في الجانب الأيمن، وزوجته (30 عامًا) مصابة بطعنات متفرقة في الوجه واليد، وتم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

دوافع الانتقام

بمواجهة المتهم، اعترف بتفاصيل جريمته، موضحًا أن المجني عليها كانت زوجته منذ 9 سنوات وأنجبا 3 أبناء، لكنها طلبت الطلاق منذ عام، قبل أن تتزوج من الشاب المصاب.

وأضاف أنه شك في وجود علاقة بينهما قبل الطلاق، وأن زوجها الجديد كان وراء تحريضها على الانفصال، ما دفعه للتخطيط للانتقام منهما.

وأوضح أنه تسلل ليلًا إلى شقة الزوجين من نافذة بالطابق الأرضي، وسكب البنزين في محاولة لإشعال النيران، إلا أن الزوج شعر به وحاول منعه، فطعنه في جانبه الأيمن، قبل أن تطارده الزوجة، فطعنها أيضًا.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من العقار، للوقوف على كافة ملابسات الحادث. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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