الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تنكر بملابس نسائية وحاول حرقهما، القبض على عاطل طعن طليقته وزوجها في الوراق

قوات الشرطة
قوات الشرطة

ألقت  الأجهزة الأمنية القبض على عاطل تجرد من إنسانيته، بعدما حاول إشعال النيران في طليقته وزوجها انتقامًا منهما، مستخدمًا مادة مشتعلة وسكينًا، ومتخفيًا في ملابس نسائية.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط شخص يرتدي زيًا نسائيًا، ممسكًا بسكين وملطخًا بآثار دماء، أثناء محاولته الهرب من أحد العقارات، وسط صرخات باستغاثة من داخله.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى موقع الحادث، وتبين أن المتهم يبلغ من العمر 50 عامًا، عاطل عن العمل، وتسلل إلى شقة طليقته بالطابق الأرضي بعد أن ارتدى ملابس نسائية، وبحوزته كمية من البنزين وسكين.

اكتمال وصول حجاج بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي فردي شرطة على سائق أتوبيس بالقاهرة

داخل الشقة، عثر رجال الشرطة على رجل يبلغ من العمر 24 عامًا مصابًا بطعنة في الجانب الأيمن، وزوجته (30 عامًا) مصابة بطعنات متفرقة في الوجه واليد، وتم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

دوافع الانتقام

بمواجهة المتهم، اعترف بتفاصيل جريمته، موضحًا أن المجني عليها كانت زوجته منذ 9 سنوات وأنجبا 3 أبناء، لكنها طلبت الطلاق منذ عام، قبل أن تتزوج من الشاب المصاب.

وأضاف أنه شك في وجود علاقة بينهما قبل الطلاق، وأن زوجها الجديد كان وراء تحريضها على الانفصال، ما دفعه للتخطيط للانتقام منهما.

وأوضح أنه تسلل ليلًا إلى شقة الزوجين من نافذة بالطابق الأرضي، وسكب البنزين في محاولة لإشعال النيران، إلا أن الزوج شعر به وحاول منعه، فطعنه في جانبه الأيمن، قبل أن تطارده الزوجة، فطعنها أيضًا.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من العقار، للوقوف على كافة ملابسات الحادث. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة الوراق منطقة الوراق ملابس نسائية طعن طليقته وزوجها الوراق الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

اكتمال وصول حجاج بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي فردي شرطة على سائق أتوبيس بالقاهرة

مصرع وكيل نيابة في حادث مروع على محور 26 يوليو

الأمن العام يضبط 306 قضايا مخدرات وينفذ أكثر من 61 ألف حكم قضائي

تحرير 935 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة

تحرير 47543 مخالفة مرورية أعلى الطرق خلال 24 ساعة

ضبط 9 أطنان دقيق خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

النصب أون لاين، ضبط عصابة تزوير المستندات الرسمية بالقليوبية

الأكثر قراءة

سيدة تقتل ابنتها الحامل في قنا بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية

الأهلي يتلقى هدية كبرى في كأس العالم للأندية

أول صور من حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

خوسيه ريبيرو يعقد جلسة مع صفقة الأهلي الجديدة بالتتش

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بمنزلها بعد أزمتهما الأخيرة (صور)

محمد شريف يكسر صمته ويكشف حقيقة تفاوضه مع الزمالك

مشيرة إسماعيل تكشف لـ"فيتو" كواليس الصلح مع آية سماحة وتوجه لها رسالة تحذير

بعد حصوله على إذن من ريبيرو، محمد علي بن رمضان يتوجه إلى تونس

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

تحذيرات عاجلة من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية خلال امتحانات الترم الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأعمال للتقرب إلى الله في موسم الحج (فيديو)

ما يستحب للمضحي فعله بالذبيحة قبل التضحية

دعاء أول جمعة من ذي الحجة، ردده يستجاب لك

المزيد
الجريدة الرسمية