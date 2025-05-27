الشرطة تبحث عن المتهم، سيدة تقفز من ميكروباص هربًا من تحرش السائق بها تحت تهديد السلاح بأكتوبر

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تعرض سيدة لتحرش وتهديد بسلاح أبيض من قِبل سائق ميكروباص بمدينة السادس من أكتوبر، ما دفعها إلى إلقاء نفسها من السيارة أثناء سيرها، في محاولة للنجاة.

سيدة تقفز من ميكروباص هربًا من تحرش السائق

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليها، وهي عاملة نظافة، كانت في طريقها إلى مقر عملها، حين استقلت سيارة ميكروباص، ليفاجئها السائق بالتحرش اللفظي بها.

وعندما حاولت منعه، أشهر سلاحًا في وجهها مهددًا إياها، الأمر الذي دفعها إلى القفز من السيارة أثناء سيرها بسرعة.

وأسفر الحادث عن إصابتها بعدة جروح وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت السيدة خلال أقوالها بأنها تمكنت من تسجيل رقم السيارة، كما قدمت وصفًا تفصيليًا للسائق.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لتحديد هوية المتهم وضبطه، في إطار توجيهات وزارة الداخلية بسرعة ضبط مرتكبي مثل هذه الوقائع التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، خاصة النساء.

وقد قررت النيابة العامة طلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، واستكمال التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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