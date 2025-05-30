الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

النصب أون لاين، ضبط عصابة تزوير المستندات الرسمية بالقليوبية

النصب أون لاين، ضبط
النصب أون لاين، ضبط عصابة تزوير المستندات الرسمية بالقليوبية

 تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على راغبي الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

مستندات مزورة أون لاين.. ضبط تشكيل عصابى لترويج المستندات المزورة والنصب بالقليوبية
مستندات مزورة أون لاين.. ضبط تشكيل عصابى لترويج المستندات المزورة والنصب بالقليوبية

 وتبين من التحريات أن المتهمين، وهما عاطل ومالك مكتبة (لأحدهما معلومات جنائية سابقة)، يقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وكانا يدعيان قدرتهما على استخراج مستندات رسمية مقابل أموال، وذلك دون وجه حق.

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وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما هاتفان محمولان، وجهاز لاب توب، وأجهزة وأدوات تُستخدم في مزاولة نشاطهما الإجرامي.

 

وبفحص  الأجهزة المضبوطة فنيًا، تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد تورطهما في جرائم النصب والتزوير، وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما للوقائع  باستخدام الوسائل المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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