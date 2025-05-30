الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

أم تقتل ابنتها الحامل في قنا بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لفظت سيدة حامل أنفاسها الأخيرة، إثر اعتداء والدتها عليها بالضرب، بسبب رفضها العودة لزوجها لوجود خلافات بينهما، في إحدى قرى مركز قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام.

تفاصيل الواقعة بقنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بالحادث، وبعد الفحص تبين مقتل  سيدة متزوجة من شهور، وحامل تبلغ من العمر 19 عامًا، إثر التعدي عليها بالضرب من والدتها، بسبب رفضها العودة إلى زوجها لوجود خلافات بينهما وتركت منزله وذهبت إلى منزل أسرتها.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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