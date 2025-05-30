الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

اكتمال وصول حجاج بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

وصول حجاج بعثة القرعة
وصول حجاج بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

أكد مساعد  وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، اكتمال وصول آخر رحلات حجاج القرعة إلى مكة المكرمة من مصر.

وأضاف رئيس البعثة، أن مسئولي بعثة القرعة كانوا في استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فور وصولهم؛ لمتابعة إجراءات الوصول والتفويج إلى مكة المكرمة، استعدادا لتسكينهم في فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

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وأشار إلى قيام مسئولي بعثة حج القرعة يوميا، بمراجعة إجراءات تسكين الحجاج بمقار اقامتهم، قبل وصولهم؛ للتأكد من جاهزيتها وتزويدها بسبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة انهاء اجراءات تسكينهم فور وصولهم.

ونظم مسئولو البعثة المصرية احتفاليات في فنادق الإقامة في مكة المكرمة لاستقبال أفواج الحجاج، حيث جرى استقبالهم بالورود وتوزيع هدايا عليهم وتخصيص عدد من أعضاء البعثة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منذ وصولهم إلى المطار وحتى تسكينهم في غرفهم.

وأعرب الحجاج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الممتاز واهتمام مسئولي البعثة بتنظيم رحلة الحج على أعلى مستوى.

وأشاد الحجاج بقرب الفنادق من الحرم المكي ومستواها المتميز، ووجهوا الشكر لمسئولي البعثة على جهودهم.

وشدد رئيس البعثة على أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار 24 ساعة؛ لتقديم التيسيرات لحجاج القرعة؛ ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة؛ حتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

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