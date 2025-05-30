الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

مصرع وكيل نيابة في حادث مروع على محور 26 يوليو

مصرع وكيل نيابة في
مصرع وكيل نيابة في حادث مروع على محور 26 يوليو

شهد محور 26 يوليو، اليوم، حادثًا أليمًا راح ضحيته وكيل نيابة المستشار باسل خليفة بعدما اصطدمت سيارته الملاكي بالسور الجانبي للطريق، ما أدى إلى تهشم المركبة بالكامل ووفاته في الحال.

 

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وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم على محور 26 يوليو المركزي، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة الأولية، تبين أنه أثناء سير السيارة الملاكي، اختلت عجلة القيادة بيد وكيل النيابة، مما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بالسور والرصيف، ما أسفر عن وفاته في الحال. تم نقل الجثمان إلى المستشفى، ورفع حطام السيارة لتسيير حركة المرور.

فيما يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة جهودهم لكشف ملابسات الحادث، حيث يتم الاستماع لأقوال شهود العيان، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع التصادم.

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