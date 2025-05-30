الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

هروب الرئيس الإسرائيلي إلى مكان آمن خوفا من صاروخ جماعة الحوثي

هرتسوج، فيتو
هرتسوج، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج، هرع خلال حضوره نهائي مباراة كأس إسرائيل لكرة القدم إلى مكان آمن خوفا من الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي، إلى أن تم اعتراضه ثم عاد لمتابعة نهائي كأس إسرائيل بعد نقله لمكان آمن جراء الصاروخ اليمني.

 

يحيى سريع يعلق على عملية استهداف مطار اللد

وأكد يحيى سريع المتحدث العسكرى باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، تنفيذ "عملية عسكرية استهدفت مطار اللد فى منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي".

وقال يحيى سريع إن "عملية إطلاق الصاروخ أجبرت ملايين الصهاينة على الهروب إلى الملاجئ وأدت إلى وقف الملاحة في مطار اللد" فى إشارة إلى مطار بن جوريون، مضيفًا أن "عملياتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

 

إيقاف مباراة نهائي كأس الاحتلال بسبب الصاروخ اليمني

بإيقاف مباراة نهائي الكأس بين فريقي هابويل بير شيفا وبيتار جيروساليم؛ بسبب صاروخ حوثي أطلق من اليمن

 ودوت صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى، فيما تم إغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام حركة الملاحة.

جماعة الحوثي: عمليتنا أدت إلى وقف الملاحة في مطار بن جوريون

بعد قصف تل أبيب، الحوثي يتوعد المطارات الإسرائيلية بـ"حظر جوي"

 

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الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الحوثى نهائى كأس إسرائيل الصاروخ اليمني يحيى سريع

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