إغلاق مطار بن جورين بسبب صاروخ قادم من اليمن (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن فوق مدينة القدس.

إغلاق مطار بن جوريون الإسرائيلي

ودوت صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى، فيما تم إغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام حركة الملاحة.

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب إثر رصد صاروخ أطلق من اليمن#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/Is4g8mQb46 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 29, 2025

ويواصل الحوثيون استهداف مطار بن جوريون باستخدام صواريخ بالستية، في إطار الحظر الجوي الذي أعلنته الجماعة على إسرائيل.

ويوم الأحد الماضي أعلنت جماعة الحوثي في بيان صادر عنها، عن تنفيذ عملية استهدفت مطار اللد (بن جوريون) بمنطقة يافا المحتلة.

جماعة الحوثي تستهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي

وقالت جماعة الحوثي في بيانها: إن العملية تسببت في عرقلة عدد من العمليات في مطار بن جوريون الذي استهدفته قواتنا.

وأضافت: إن المجازر اليومية المرتكبة بحق أهلنا في غزة تدفع اليمن إلى مزيد من الجهد والعمل، مشيرة إلى أن استجابة معظم الشركات لقرار الحظر أثرت على حركة الملاحة في مطار بن جوريون.

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