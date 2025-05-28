ترامب: حذرت نتنياهو من أي إجراء ضد إيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وجه تحذيرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الإقدام على تنفيذ عمل عسكري ضد إيران.

ترامب يؤكد تحذيره لـ نتنياهو من أي عمل ضد إيران

وتابع ترامب في مؤتمر صحفي له مساء اليوم، أخبرت نتنياهو أن اتخاذ إجراء ضد إيران غير مناسب، لأننا قريبون من التوصل لاتفاق مع طهران.

واستطرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا، إن إيران تريد التوصل إلى صفقة، واعتقد أننا قريبون من ذلك خلال أسابيع قليلة، وذلك فى إشارة إلى المحادثات الدائرة بين واشنطن وطهران حول ملفه النووي.

وعلى صعيد الحرب في غزة، قال ترامب، إنه يتعين على الأطراف فى غزة، الموافقة على وثيقة الشروط الجديدة التى قدمها المبعوث ستيف ويتكوف.

أمريكا تتخوف من ضربة إسرائيلية ضد إيران

وكان موقع "واللا" الإخباري العبري، قد ذكر مساء أمس الثلاثاء، أن أمريكا تشعر بالقلق من ضربة إسرائيلية محتملة على منشآت إيرانية نووية، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من إعاقة المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

ونقل الموقع العبري عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده، أن "ترامب أبلغ نتنياهو أنه يريد التوصل لحل دبلوماسي مع إيران، ولا يريد أن يقف أي شيء في طريقه إلى ذلك".

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