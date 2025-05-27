الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بإسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

صاروخ، فيتو
صاروخ، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تجاه إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة.


ويواصل الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن إطلاق الصواريخ على إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، على الرغم من موافقتهم على وقف الهجمات على السفن الأمريكية.

وردًّا على ذلك، شنت إسرائيل غارات، إحداها في 6 مايو ألحقت أضرارًا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة عدة أشخاص.

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اليمن دوت صفارات الإنذار الفلسطينيين غزة صنعاء إيران

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