الخميس 22 مايو 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض يكشف عن محادثة هاتفية بين ترامب ونتنياهو

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو

قال البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: إن محادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم كانت بناءة.

البيت الأبيض: ترامب مستاء من إطلاق النار على الإسرائيليين في واشنطن

وأضاف البيت الأبيض في البيان الصادر عنه اليوم، أن ترامب مستاء من إطلاق النار على الإسرائيليين في واشنطن، مشيرا إلى أن أجندة ترامب تهدف إلى حماية الحدود ودعم موظفي المعابر.

وأكد البيت الأبيض أن وزارة العدل ستقاضي المسئول عن هجوم واشنطن إلى أقصى حد يسمح به القانون، موضحا أن  مشروع قانون الإصلاحات الضريبية أهم تشريع منذ سنوات.

وبالأمس الأربعاء، وفي أول تعليق على الهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه لأسرتي الضحيتين.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هذه الجرائم المروعة في واشنطن والتي من الواضح أنها مدفوعة بمعاداة السامية، يجب أن تتوقف، الآن!".

وأضاف: "لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية".

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ترامب نتنياهو واشنطن

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