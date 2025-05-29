ضبط 3 عاطلين انتحلوا صفة موظفي بنك لسرقة أموال سيدة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط 3 عاطلين انتحلوا صفة موظفى أحد البنوك للنصب والاحتيال على سيدة وسرقة مبلغ مالي من حسابها البنكي.

القبض على عصابة البنك المزيفة لسرقة أموال من حساب سيدة بنكية بالنصب

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بلاغًا من سيدة تفيد بتعرضها لعملية نصب.

وذكرت السيدة أن شخصًا ادعى أنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، واتصل بها طالبًا تحديث بياناتها. عقب ذلك، فوجئت بسحب مبلغ مالي من حسابها البنكي.

بعد فحص البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة. تبين أنهم 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية سابقة، ويقيمون في محافظتي بني سويف والمنيا. عُثر بحوزتهم على مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى هاتفين محمولين استخدما في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة بالطريقة المذكورة، كما أضافوا أنهم ارتكبوا واقعة نصب أخرى بالأسلوب ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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