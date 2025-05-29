التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

شهدت جامعة مودرن أكاديمي بمنطقة المعادي، حادثة مؤسفة بعد أن تطور خلاف مالي بين فتاتين إلى مشاجرة عنيفة، أسفرت عن إصابة طالبة عقب طعنها بسلاح أبيض على يد زميلتها، على خلفية نزاع مالي متعلق ببيع هاتف محمول.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا، يفيد بوقوع مشاجرة داخل الحرم الجامعي لمودرن أكاديمي بين فتاتين، إحداهن طالبة في الفرقة الرابعة بالجامعة، والأخرى فتاة حاصلة على دبلوم، وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة المعادي إلى موقع الحادث.

هاتف محمول سبب المشاجرة

وفقًا للتحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، فقد بدأت الأزمة منذ نحو خمسة أشهر، حين قامت الطالبة الجامعية ببيع هاتف محمول من طراز "آيفون" للفتاة الأخرى مقابل 35 ألف جنيه، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بسداد المبلغ المتفق عليه رغم مرور عدة أشهر على الاتفاق.

وتطورت الخلافات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، حتى بلغ التوتر ذروته داخل الجامعة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك بالأيدي، قامت خلاله إحدى الفتاتين بإخراج أداة حادة "كتر" وطعنت الأخرى، مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي.

وقامت قوات الشرطة بالتحفظ على طرفي المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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