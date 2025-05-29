الخميس 29 مايو 2025
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مصرع شاب غرقا بنهر النيل في الأقصر

مصرع شاب غرقا بنهر
مصرع شاب غرقا بنهر النيل في الأقصر

لقي شاب مصرعه غرقا في نهر النيل بمحافظة الأقصر، عصر اليوم الخميس، أثناء استقلاله معدية الأهالي من البر الشرقي إلى البر الغربي.

مصرع نجار موبيليا غرقا بنهر النيل في الأقصر 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع شاب سقط في نهر النيل، وتبين أنه يعمل نجار موبيليا، لكونه قام أثناء تحرك معدية الأهالي بالقاء شنطة النجارة وحاول أن يلحق بها، لكنه سقط في المياه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وتواصل قوات المسطحات المائية والإنقاذ النهري البحث عن جثمان الشاب بناحية البر الشرقي التابع لدائرة قسم شرطة الأقصر «البندر»، وجار تكثيف التحريات للكشف عن هويته بالكامل من حيث الاسم ومحل الإقامة الخاص به.

جاري تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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