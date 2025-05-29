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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة اتهام قسم شرطة التجمع الأول بإخفاء أوراق تحقيقات قضية

الداخلية تكشف حقيقة
الداخلية تكشف حقيقة اتهام قسم شرطة التجمع الأول

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور تم تداوله عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه أحد الأشخاص قيام رجال الشرطة بإخفاء أوراق قضية جنحة تعود إلى عام 2022 بدائرة قسم التجمع الأول في القاهرة الجديدة.

 

 

رصدت أجهزة الأمن، المنشور المتداول تضمّن إدعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإخفاء أوراق التحقيقات المتعلقة بقضية جنح لسنة 2022، فضلًا عن تأكيد ناشر المنشور تقدمه ببلاغ رسمي إلى الجهات القضائية في أبريل الماضي، دون تلقيه ردًا – بحسب زعمه.

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بالفحص والتحقيق، وبمراجعة النيابة العامة، تبين أن القضية المشار إليها قد تم حفظها إداريًا بتاريخ 18 يوليو 2022، أي قبل أكثر من عامين، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ولا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن التستر أو إخفاء أوراق التحقيقات،  جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائم على النشر، وذلك لنشره ادعاءات كاذبة ومعلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة وتشويه صورة مؤسسات الدولة.

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وزارة الداخلية قسم شرطة التجمع الأول إخفاء أوراق تحقيقات قضية النيابة العامة

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