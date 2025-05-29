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حوادث

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

اللواء حازم مشعل
اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور

استشهد اللواء حازم مشعل، مساعد مدير الإدارة العامة للمرور، إثر حادث أليم أثناء تأديته مهام تفقد الأكمنة المرورية على طريق وادي النطرون – العلمين.

تفاصيل الحادث 

أثناء أداء واجبه في متابعة الأكمنة المرورية بالطريق، تعرض اللواء حازم مشعل للدهس بسيارة ميكروباص مسرعة، مما أدى إلى إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

 

مراسم جنازة عسكرية 

ومن المقرر أن تُجرى مراسم جنازة عسكرية للواء حازم مشعل، تكريمًا له على ما قدمه من جهود في خدمة الأمن العام وحماية المواطنين.

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