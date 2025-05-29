وقع من المعدية، انتشال جثمان نجار غرق بنيل الأقصر

عثرت المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري بمحافظة الأقصر على جثة شاب ثلاثيني سقط في مياه نهر النيل أثناء اللحاق بمعدية الأهالي لحظة تحركها من البر الشرقي إلى البر الغربي.

غرق شاب بنيل الأقصر

تعود تفاصيل الواقعة تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة بغرق الشاب «مصطفى خيري سعد يوسف» 38 عاما، يعمل نجار موبيليا مقيم بشارع النجاجرة بناحية البيارة من كوم امبو محافظة أسوان، كان سقط بين العوامة ومعدية الأهالي أثناء تحركها، عندما حاول الإمساك بها.

دولت تحريات المباحث قسم شرطة الأقصر أن الشاب حاول اللحاق بالمعدية فور تحركها، وقام بالقاء شنطة النجارة في بداية الأمر ثم القفز إليها تاليا، لكنه لم يستطع ذلك فسقط في نهر النيل ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وذلك عصر اليوم الخميس.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين ندب مفتش الصحة والتصريح بالدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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