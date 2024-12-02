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حوادث

6 لفافات هيروين، نص تحريات المباحث في ضبط ممثل شهير بتهمة حيازة مخدرات في الجيزة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

حصل موقع فيتو على نص تحريات قسم شرطة الطالبية في ضبط فنان شهير متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد التعاطي.

التحريات: المتهم حاز 6 لفافات هيروين 

وجاء في التحريات أنه تمام الساعة 1 و55 دقيقة صباحًا حرر الملازم أول مؤمن أشرف معاون مباحث فرقة الطالبية محضرًا جاء فيه ضبط المحكوم عليه هـ م عاطل مواليد عام 1984، المحكوم عليه في القضية رقم 17160 لسنة 2022 جنايات الطالبية بجلسة 28 ديسمبر 2022 بالسجن 3 سنوات بتهمة مخدرات.

ضبط المتهم أمام مسكنه

واضافت التحريات أنه تم ضبط المتهم أمام مسكنه وبحوزته 6 لفافات بداخل كيس بلاستيك مختلفة الأحجام كلًّا منها تحوي مسحوق بيج اللون يشتبه في كونه مسحوق  الهيروين المخدر و106 دولار و550 ريال سعودي وهاتفي محمول وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي والعملات الأجنبية من مدخراته واستخدامه الهاتف المحمول في الأغراض الشخصية.

وأشارت التحريات إلى أن الضابط القائم بالضبط اطلع المتهم على شخصه فامتثل وتلاحظ أنه ممسك بيده كيس بلاستيك فحاول التخلص منه إلا أن الضابط تمكن من استخلاصه من يده لاستبيان الأمر وبفحصه في مواجهته تبين أنها كيس بلاستيك أبيض في أسود بني اللون ويحوي 6 لفافات من أكياس بلاستيك شفافة كلًّا منهما تحوي قطعًا صغيرة مختلفة الأحجام ومسحوق بيج اللون يشتبه في كونه مسحوق الهيروين المخدر.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده اعترف بها وبتفتيشه خشية إحرازه لثمة ممنوعات أخرى عثر بين طيات ملابسه على هاتفي محمول وعدم حمله بطاقة تحقيق شخصية.

القبض علي ممثل مشهور بحيازة مواد مخدرة

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات العقيد محمد الجوهري مفتش  مباحث الطالبية والعمرانية بوجود ممثل شاب - مطلوب ضبطه على ذمة قضية مخدرات- بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبالعرض على العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، تحركت مأمورية مشتركة من مباحث تنفيذ الأحكام وقسم الطالبية قادها الرائد محمد أشرف رئيس المباحث استهدفت مسكن الممثل.
وأمكن ضبطه وبحيازته تذاكر هيروين واصطحبته الشرطة إلى ديوان القسم للتحقيق.

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قسم شرطة الطالبية مباحث الطالبية مديرية أمن الجيزة النيابة العامة

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