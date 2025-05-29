تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط تابوت أثري بحوزة شخصين بسوهاج بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام أحد العناصر الجنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار.

ضبط تابوت أثري فى سوهاج

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وآخر، وبحوزتهما تابوت من المرمر مكون من جزئين. وبمواجهته، اعترف بأن التابوت نتج عن أعمال حفر وتنقيب بإحدى المناطق الجبلية بدائرة المركز.

وبمراجعة الجهات المختصة، أفادت بأثرية التابوت، وأنه يرجع إلى عصر الدولة الفرعونية الحديثة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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