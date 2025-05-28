الداخلية تنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بالشرطة الأفريقية

نظّمت وزارة الداخلية الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية، تحت مظلة "الأفريبول"، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبمشاركة 45 دولة أفريقية وعدد من المنظمات الدولية.

وشهد الاجتماع مناقشة خطط وآليات الارتقاء بالتدريب الأمني، وتطوير آليات التدريب الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز قدرات أجهزة الشرطة في القارة الأفريقية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بالشرطة الأفريقية

وعلى هامش الفعاليات، تم تنظيم زيارات ميدانية للوفود المشاركة لعدد من الكيانات التدريبية الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجربة المصرية في مجال التأهيل والتدريب الأمني المتطور.

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