سقوط 33 ديلر مخدرات خلال حملات بشوارع الإسكندرية قبل العيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عدة حملات أمنية مكثفة استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة.

حملات أمنية مكبرة بالإسكندرية

ونجحت الحملات في ضبط 33 قضية، تورط فيها 33 متهمًا. عُثر بحوزة هؤلاء المتهمين على كميات من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، و16 قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

تستهدف تجار المخدرات والأسلحة

وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار هذه الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومكافحة الأنشطة الإجرامية في المحافظة.

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