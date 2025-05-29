تجديد حبس سائق بتهمة الشروع في قتل زميله لمغادرته العمل بدون إذن بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس سائق أتوبيس بتهمة الشروع في قتل زميله دهسا أسفل سيارته بدائرة القسم، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين وإصابة أحدهما إصابات خطيرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهم والمجني عليه زملاء في عمل واحد، وقد ترك المجني عليه العمل دون أن يخبر أحدا أو يستأذن، وبالصدفة شاهده المتهم يسير في شارع بالمطرية فتشاجر معه ثم صدمه بأتوبيس يقوده مما أسفر عن إصابته.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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