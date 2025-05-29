الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سائق بتهمة الشروع في قتل زميله لمغادرته العمل بدون إذن بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس سائق أتوبيس بتهمة الشروع في قتل زميله دهسا أسفل سيارته بدائرة القسم، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين وإصابة أحدهما إصابات خطيرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهم والمجني عليه زملاء في عمل واحد، وقد ترك المجني عليه العمل دون أن يخبر أحدا أو يستأذن، وبالصدفة شاهده المتهم يسير في شارع بالمطرية فتشاجر معه ثم صدمه بأتوبيس يقوده مما أسفر عن إصابته. 

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح المطرية جنح المطرية قسم شرطة المطرية النيابة العامة

مواد متعلقة

أقوال شهود العيان بواقعة شروع عامل في قتل زوجة عمه بالجيزة

رافض ياخد الدواء، التحقيقات تكشف سبب شروع عامل في قتل زوجته بالجيزة

قرار عاجل من النيابة بشأن شروع عامل في قتل زوجته بالوراق

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

تجديد حبس سائق بتهمة الشروع في قتل زميله لمغادرته العمل بدون إذن بالمطرية

جمع كلمة القطيع ومفرد الموارد، أسئلة تحير طلاب الدبلومات الفنية بامتحان العربي

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

أخبار مصر: مصير عماد النحاس مع الأهلي، الزمالك يتلقى ضربة موجعة من فيفا، محكمة تجمد "رسوم ترامب"، قفزة غير متوقعة للذهب

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

مع بداية موسم الحج، سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 29-5-2025

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

49.80 جنيها في هذا البنك، أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة حققها لامين يامال في القرن 21 بالدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية