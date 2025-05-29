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حوادث

براءة الفنان هيثم محمد من حيازة مواد مخدرة في الطالبية

هيثم محمد، فيتو
هيثم محمد، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة الفنان هيثم محمدين متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة الطالبية. 

وكانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات مفتش مباحث الطالبية والعمرانية بوجود ممثل شاب - مطلوب ضبطه على ذمة قضية مخدرات- بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبالعرض على رئيس مباحث قطاع الغرب، تحركت مأمورية مشتركة من مباحث تنفيذ الأحكام وقسم الطالبية قادها الرائد محمد أشرف رئيس المباحث استهدفت مسكن الممثل، وأمكن ضبطه وبحيازته مواد يشتبه أنها مخدرة واصطحبته الشرطة إلى ديوان القسم للتحقيق.

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