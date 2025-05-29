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حوادث

حاول الدفاع عن والدته فكان مصيره القتل، الأمن يكشف ملابسات إنهاء حياة طالب الهرم

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات إنهاء حياة طالب الهرم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن واقعة مقتل طالب بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، حيث تم التحقق من صحة الواقعة وضبط مرتكبها.

 ملابسات مقتل طالب الهرم 

 

وبالفحص تبين أن قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها طالبًا مصابًا بجرح طعني، وقد تُوفي متأثرًا بإصابته.

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وبالفحص، تبين أن الواقعة بدأت بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد الأشخاص، على خلفية قيام الأخير بالتعدي على والدة الطالب أثناء دخولها للعقار محل سكنها. وتطورت المشادة إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالاعتداء على الطالب باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته إصابة أودت بحياته.

 

وتم ضبط المتهم في حينه، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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