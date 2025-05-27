اشتعال النيران في "ملاكي" بعد اصطدامها بسيارة نقل بالطريق الإقليمي ببنها

شهد طريق بنها الإقليمي حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل مما تسبب في اشتعالهما وتم الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث اشتعال سيارتين ملاكى وأخرى نقل إثر تصادم بينهما بطريق بنها الإقليمي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة الكاملة على الحريق دون ثمة خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية أن خسائر تمت في السيارة الملاكى التي تعرضت لاحتراق شديد بجميع أجزائها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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