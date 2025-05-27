حبس وزير أسبق في السنغال بتهمة الاختلاس

وجهت لجنة التحقيق التابعة للمحكمة العليا في السنغال اتهامات إلى الوزير السنغالي الأسبق وصهر ماكي سال، منصور فاي، بتهمة اختلاس أموال عامة وأعلنت وضعه قيد الحبس الاحتياطي أمس الاثنين، في إطار التحقيق بشأن إدارة صندوق كوفيد-19.

المبالغة في أسعار الأرز المخصص للفقراء

وتحقق هذه اللجنة، المخولة بمحاكمة أعضاء سابقين في الحكومة، خاصةً فيما يتعلق بتهم المبالغة في أسعار الأرز المخصص للفقراء، بمبلغ يقدر بنحو 2.749 مليار فرنك أفريقي، في الفترة التي كان منصور فاي يشغل منصب وزير التنمية المحلية والمساواة الاجتماعية والإقليمية.

انسحاب القوات الفرنسية من البلاد

وعلى الجانب الأخر وفي فبراير الماضى، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها والسنغال شكلتا لجنة لتنسيق انسحاب القوات الفرنسية من البلاد بحلول نهاية عام 2025.

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