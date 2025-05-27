الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حبس وزير أسبق في السنغال بتهمة الاختلاس

وزير التنمية المجتمعية
وزير التنمية المجتمعية الأسبق منصور فاي، فيتو

وجهت لجنة التحقيق التابعة للمحكمة العليا في السنغال اتهامات إلى الوزير السنغالي الأسبق وصهر ماكي سال، منصور فاي، بتهمة اختلاس أموال عامة وأعلنت وضعه قيد الحبس الاحتياطي أمس الاثنين، في إطار التحقيق بشأن إدارة صندوق كوفيد-19.

المبالغة في أسعار الأرز المخصص للفقراء

وتحقق هذه اللجنة، المخولة بمحاكمة أعضاء سابقين في الحكومة، خاصةً فيما يتعلق بتهم المبالغة في أسعار الأرز المخصص للفقراء، بمبلغ يقدر بنحو 2.749 مليار فرنك أفريقي، في الفترة التي كان منصور فاي يشغل منصب وزير التنمية المحلية والمساواة الاجتماعية والإقليمية.

انسحاب القوات الفرنسية من البلاد

وعلى الجانب الأخر وفي فبراير الماضى، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها والسنغال شكلتا لجنة لتنسيق انسحاب القوات الفرنسية من البلاد بحلول نهاية عام 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوزير السنغالي الأسبق صهر ماكي سال منصور فاي الحبس الاحتياطي إدارة صندوق كوفيد-19

مواد متعلقة

تطورات الأوضاع في غزة والسودان تتصدر مباحثات السيسي ونظيره السنغالي

السيسي ونظيره السنغالي يؤكدان تعزيز المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

كامل الوزير يبحث مع وزير البنية التحتية والموانئ السنغالي تعزيز التعاون

الأكثر قراءة

أخبار مصر: خطر يقترب من سد النهضة وخبير يحذر، آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل، قصة سرقة مولدات أكسجين من مستشفى حكومي

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بعد قرار نقيب الممثلين النظر في إلغاء تصريحها

ما سمعتش عنها إلا بعد ما هاجمتني، أول تعليق من مشيرة إسماعيل على إحالة آية سماحة للتحقيق

بعد تأكيد السيسي على أولوية توطين الصناعة، 10 مجالات للاستثمار في مصر

الأسبوع المقبل، تطبيق إلكتروني جديد ينعش خزينة الزمالك (تفاصيل)

18 مليار جنيه في الطريق، جمال العدل يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

وداعا للموجة الحارة، بدء تحسن الأحوال الجوية، تغيير جذري بدرجات الحرارة، وتحذير من أتربة وأمطار واضطراب الملاحة البحرية

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الإثنين (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وحديث لم يصح عنها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية