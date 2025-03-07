الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

فرنسا تسلم قاعدتين عسكريتين إلى السلطات السنغالية

قوات فرنسية
قوات فرنسية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن فرنسا أعادت عدة منشآت يستخدمها الجيش الفرنسي في السنغال إلى السلطات المحلية، وهي خطوة أولى نحو الانسحاب الكامل للعناصر الفرنسية من البلاد.

فرنسا تسلم قاعدتين للسنغال 

وتم تسليم اثنتين من القواعد العسكرية الفرنسية في السنغال رسميا إلى السلطات السنغالية اليوم الجمعة 7 مارس 2025.

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وفي السياق ذاته، قالت السفارة الفرنسية في داكار أن "الجانب الفرنسي أعاد إلى الجانب السنغالي الأغراض والمساكن في منطقتي ماريشال وسانت إكزوبيري اليوم الجمعة 7 مارس".

وأوضحت أنه "سيتم إعادة المنشآت المتبقية وفقا لجدول زمني متفق عليه بشكل مشترك".

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وتعرف المنطقتان، وهما عبارة عن مجموعة من المنازل والحظائر المجاورة لحديقة هان غير البعيدة عن ميناء داكار، باسم منطقتي ماريشال وسانت إكزوبيري، وقد أصبحتا رسميا سنغاليتين.

وأوضحت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر سنغالي، أنه "لم يكن هناك استعراض للتسليم، ولكن تم التوقيع على المحضر الذي أشار إلى انتقال هاتين القاعدتين العسكريتين الفرنسيتين السابقتين للسنغال".

وفي فبراير، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها والسنغال شكلتا لجنة لتنسيق انسحاب القوات الفرنسية من البلاد بحلول نهاية عام 2025.

 

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فرنسا السنغال فرنسا تسلم قاعدتين للسنغال الجيش الفرنسي

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