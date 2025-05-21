السيسي ونظيره السنغالي يؤكدان تعزيز المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السنغالي "باسيرو فايي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تأكيد الرئيسين على حرصهما على تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يتفق مع العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين الشقيقين، ويعزز من جهود التكامل القاري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيسان حرصهما على التشاور وتنسيق المواقف في مختلف الملفات التي تخص السلم والأمن بالقارة الأفريقية، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إلى جانب تعزيز الأمن والإستقرار بمنطقة الساحل الأفريقي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع في دول الساحل وفي السودان، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار الدول الأفريقية وأمن شعوبها، كما استمع الرئيس السنغالي إلى رؤية الرئيس بشأن تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وجهود مصر لاستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.



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