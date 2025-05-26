تفاصيل صادمة في العثور على جثمان حفيد نوال الدجوي.. محام الأسرة: أحمد تلقى تهديدات وراقبته سيارة حتى وفاته.. لم يعانِ من أي مرض نفسي وعاد من الخارج للصلح

في مشهد مأساوي يثير الجدل، عثر على جثمان الدكتور أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، داخل فيلته بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك قبل ساعات قليلة من مثوله أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله في قضية اتهامه بسرقة خزينة جدته.

قرار النيابة أعاده من الخارج

مصدر مقرب من الأسرة كشف أن أحمد الدجوي عاد إلى مصر بناء على استدعاء رسمي من النيابة العامة لسماع أقواله في واقعة اتهامه مع شقيقه بسرقة محتويات خزينة تخص جدته.

وكانت النيابة حددت جلسة التحقيق اليوم الإثنين، لكن أحمد توفى قبلها بساعات داخل منزله في ظروف غامضة.

المتوفى مع أسرة الدجوي

المحام محمد حمودة يكشف الملابسات

المستشار محمد حمودة، محامي أسرة الراحل أحمد الدجوي، خرج في أكثر من مداخلة إعلامية يكشف تفاصيل صادمة حول ما تعرض له موكله قبل وفاته.

وقال إن أحمد لم يكن يعاني من أي مرض نفسي، بل هو أستاذ دكتور وله أبحاث منشورة في أستراليا وأمريكا، متزوج وأب لخمسة أبناء، ويعيش حياة مستقرة.

وأكد أن أحمد كان على موعد غداء مع مستشاره القانوني يوم الواقعة، وكان شباك غرفة الملابس مفتوحا وزوجته خارج المنزل، ما يثير تساؤلات عن كيفية الوفاة.

وأشار حمودة إلى أن أحمد كان يتعرض لضغوط شديدة طوال عام ونصف، حيث طرد من جامعته، وتم فصله من منصبه في شركة تابعة للجامعة بسبب خلافه مع جدته، قائلا إن تلك الضغوط كان لها أثر بالغ على نفسيته.

المتوفي مع أسرته

وأضاف حمودة أن أحمد كان قد تلقى تهديدات بالقتل، وأحد أصدقائه أكد له أن سيارة كانت تلاحقه حتى منزله ليلة وفاته.

كما نفى تماما ما يتردد عن سرقته لأموال أو ذهب من الدكتورة نوال الدجوي، موضحا أن النيابة لم توجه له أي اتهام رسمي، وكل ما يقال هو مجرد شائعات.

وختم حمودة قائلا إن أحمد عاد من الخارج على أمل وجود نية صلح داخل الأسرة، لكنه فوجئ بالعكس، وعقب علي ذلك قال:"هما مش عاوزين يتصالحوا.. هما عاوزين يموتوني".

النيابة تتحرك لكشف الحقيقة

وفور الإبلاغ عن الوفاة، انتقل فريق من النيابة العامة إلى فيلا الراحل، يرافقه خبراء من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتم مناظرة الجثمان، ورفع الآثار من مكان الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة.

النيابة قررت نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وندبت أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن إطلاق نار أو غيره، مع تحليل الإصابات والأداة المستخدمة.

المتوفى في بيت الله الحرام

كما أمرت النيابة بأخذ عينات حشوية من جسد المتوفى لتحليلها ومعرفة ما إذا كانت تحتوي على مواد سامة أو مخدرة أو مسكرة أو منومة، إضافة إلى تحليل عينات دمائه لمعرفة وجود مواد مخدرة من عدمه وتحديد نوعها إن وجدت.

واستمعت النيابة لأقوال زوجة الراحل وحارس العقار، وأفاد الحارس أنه سمع صوت إطلاق نار وأبلغ الشرطة، التي حضرت وعثرت على السلاح الناري بجوار الجثمان وتم التحفظ عليه.

النيابة ما زالت تواصل تحقيقاتها في القضية، لتحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن جريمة قتل، أو ضغوط نفسية دفعت الراحل للانتحار. وطلبت إعداد تقرير مفصل عن الواقعة لعرضه فور الانتهاء منه.

صلاة الجنازة

وأعلنت أسرة المتوفى أن صلاة الجنازة على أحمد الدجوي اليوم في مسجد جامعة MSA بعد صلاة الظهر.

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