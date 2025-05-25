حمودة يرد على الداخلية ويزعم: حفيد الدكتورة نوال الدجوي قتل ولم ينتحر!

فى الوقت الذى قالت فيه وزارة الداخلية إن حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، أقدم على التخلص من حياته، موضحة فى بيان لها أن قسم أول أكتوبر تلقى بلاغا من أسرة أحمد الدجوي يفيد بأنه أطلق النار على نفسه مستخدما طبنجة مرخصة داخل مسكنه، لمعاناته من أمراض نفسية، إلا أن المحامي محمد حمودة كان له رأي آخر، مشيرا إلى أن الدجوى الحفيد تعرض للقتل ولم يتخلص من حياته.

حمودة وهو محامي أسرة شريف الدجوي، قال فى بيان أصدره بعد دقائق معدودة من بيان وزارة الداخلية: إنه تلقى اتصالا من أسرة عائلة شريف الدجوى تنفى فيه ما ورد، وتم تداوله بشأن إصابة أحمد الدجوى بأى مرضى نفسى.

وزعم أن أسرة شريف الدجوى لا تعلم أى شيء عن المعلومات المتداولة بشأن علاقة واقعة القتل بإصابته بمرض نفسى من قبل، بالإضافة إلى أنه لم يصرح أى من أفراد العائلة بأية معلومات من قريب أو من بعيد للأجهزة المعنية، عن تلقى الراحل أحمد الدجوى للعلاج من أية أمراض نفسية

وادعى حمودة أنه بالرجوع للعائلة عن سبب سفر الراحل أحمد الدجوى للخارج، كانت الإجابة أنه كان فى رحلة عمل وليس فى رحلة علاج

وأهاب حمودة بالأجهزة القائمة على جمع المعلومات والتحريات فى واقعة مقتل الراحل أحمد الدجوى تحرى الدقة فى البيانات المنشورة والمعلومات التى تخرج للرأى العام، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على حقوق عائلة آل شريف الدجوى، بالإضافة إلى أنه سيصدر بيانا صحفيا عاجلا خلال الساعات القليلة القادمة يكشف كل التفاصيل والمعلومات الكاملة فى ضوء ما تسفر عنه نتائج تحقيقات النيابة العامة.

كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا حول تفاصيل وملابسات العثور على جثة أحمد الدجوي داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر قالت فيه: فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسلات وفاة أحمد الدجوى حفيد نوال الدجوى.. بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم الأحد 25 مايو 2025، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغ "امن أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه مستخدمًا طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء أمس السبت.

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