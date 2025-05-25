أسرة حفيد الدكتورة نوال الدجوي تنتظر أمام مشرحة زينهم لاستلام جثمانه

وصل منذ قليل أفراد أسرة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في عدد من السيارات الخاصة، إلي مشرحة زينهم لمتابعة إجراءات دخول الجثمان، تمهيدًا لتشريحه بمعرفة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة، واستلام الجثمان.



أسرة حفيد نوال الدجوي تنتظر أمام مشرحة زينهم

ومن المقرر أن تسلم جثة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب لذويه عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لدفنه في وقت لاحق.

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا كشفت من خلاله تفاصيل وملابسات العثور على جثة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.



وقالت الداخلية في بيانها: فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسلات وفاة أحمد الدجوى حفيد نوال الدجوى.. بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم الأحد 25 مايو 2025، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغا من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه مستخدمًا طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء أمس السبت.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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