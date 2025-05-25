محامي أحمد الدجوي يكشف مفاجأة بشأن رواية أسرته حول الوفاة

كشف المستشار محمد حمودة، محامي أسرة الراحل أحمد الدجوي، مفاجأة حول الملابسات الغامضة لوفاة موكله، مؤكدًا أن شخصية الدجوي وسيرته العلمية والعملية تنفي تمامًا فرضية إصابته باضطرابات نفسية.

هل كان أحمد الدجوي مريضا نفسيا؟

وقال حمودة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "أحمد الدجوي أستاذ دكتور، وله أبحاث منشورة في أستراليا وأمريكا، متزوج ولديه خمسة أبناء، وزوج مميز.. فكيف يُقال إنه كان مريضًا نفسيًا؟ هذا المنطق لا يستقيم مع شخصيته أو تاريخه العلمي".

وأضاف خلال مداخلة إعلامية: "أسرة الراحل أكدت أنه كان قد دعا مستشاره القانوني على الغداء في نفس توقيت الواقعة، وكان شباك غرفة الملابس مفتوحًا، بينما كانت زوجته خارج المنزل، ما يطرح تساؤلات حول كيفية وقوع الحادث".

رواية جديدة بشأن مراقبة أحمد الدجوي قبل وفاته

وتابع حمودة: "أحد أصدقائه زاره ليلة الوفاة، وأبلغه أن سيارة كانت تتبعه حتى منزله، والأسرة أكدت المعلومة. أنا أنقل ما قيل لي، ولا أتهم أحدًا، ولكن النيابة وحدها هي التي تملك حق الحسم".

حياة أحمد الدجوي في آخر عام ونصف من حياته

وأشار إلى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لتحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن جريمة قتل، أم نتيجة ضغط نفسي دفع الشاب إلى الانتحار، مضيفًا: "كان يتعرض لضغوط شديدة، وطُرد من جامعته، وتعرض لما وصفه البعض بـ'البهدلة' طوال عام ونصف، وربما كانت لهذه المعاناة دور فيما جرى".

مأساة غاضمة في وفاة أحمد الدجوي

واختتم حمودة تصريحه: "نحن لا نُطلق الاتهامات، بل ننتظر كلمة القضاء وتحقيقات النيابة، لكن من المهم أن نُذكر من هو أحمد الدجوي.. عالم، زوج، أب، وإنسان عاش في دوامة لم تنتهِ إلا بمأساة غامضة".



وأكد أن أسرة أحمد الدجوي لديها شك في أنه قتل.

في مداخلة أخرى، أكد محمد حمودة، محامي أسرة شريف الدجوي، أن ما يُتداول بشأن سرقة أموال أو ذهب من الدكتورة نوال الدجوي عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن "النيابة العامة لم توجه أي اتهام لأسرة شريف الدجوي في هذا الشأن".

تحقيقات النيابة العامة في وفاة أحمد الدجوي

وأضاف حمودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بكشف الحقيقة الكاملة حول وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، مضيفًا: "إذا ثبت أنه قُتل، فسيظهر القاتل، وإذا كانت حالة انتحار، فلا بد من معرفة من كان وراء دفعه إلى ذلك".

انتحار أم قتل؟ وفاة أحمد الدجوي

وشدد على أن الراحل لم يكن في حالة تدفعه للانتحار، وقال: "أحمد لم ينتحر، كان ينتظر مستشاره القانوني، وتحدثت معه قبل وفاته بأربعة أيام وكان متألمًا من الشائعات التي تطاله".

وكشف حمودة عن تعرض أحمد الدجوي لتهديدات بالقتل قبل وفاته، وهو ما أثبتته شهادات الشهود، مؤكدًا: "أنا لا أتهم حفيدات الدكتورة نوال، لكن النيابة والتحقيقات الجارية هي الفيصل".

كما أشار إلى أن البيان الصادر عن وزارة الداخلية بشأن الواقعة هو بيان أولي، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إطلاق الأحكام أو ترويج الشائعات.

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