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أسرة نوال الدجوي: منفتحون على الصلح وغاضبون مما يحدث وهذا موقفهم من جنازة أحمد

الدكتورة نوال الدجوي،
الدكتورة نوال الدجوي، فيتو

كشفت مصادر مقربة من أسرة الدكتورة نوال الدجوي، أن هناك انفتاحًا على التهدئة وإنهاء الخلافات القائمة في أجواء من الحزن عقب رحيل حفيد الدكتورة نوال الدجوي، أحمد الدجوي.

التزام أسرة نوال الدجوي الصمت

وأشارت المصادر المقربة من أسرة نوال الدجوي للإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” إلى أن الأسرة تفضل التزام الصمت في هذه المرحلة الحساسة احترامًا للموقف.

موقف نوال الدجوي من الصلح 

وأكدت المصادر أن أفراد العائلة يعيشون حالة من الغضب والاستياء بسبب ما وصفوه بـ"التصرفات غير اللائقة" التي رافقت الساعات الأولى بعد إعلان الوفاة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن باب الصلح لا يزال مفتوحًا.

موقف نوال الدجوي من حضور جنازة أحمد الدجوي

وفيما يتعلق بحضور الجنازة، أوضحت المصادر أن القرار لم يُحسم بعد بشكل نهائي، وأن هناك مشاورات داخل الأسرة حول كيفية التعامل مع الموقف في ظل الظروف الحالية.

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