الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات تكشف سبب حريق سيارة ملاكي في مصر الجديدة

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة السبب حول حريق نشب بسيارة ملاكي في أحد الشوارع بدائرة القسم، حيث تبين أن الحريق كان بسبب ماس كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وبالفحص تبين تفحم السيارة بالكامل وجرى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مصر الجديدة غرفة عمليات النجدة غرفة عمليات النجدة بالقاهرة الحماية المدنية النيابة العامة

مواد متعلقة

إخماد حريق نشب داخل مخزن أدوات منزلية في أبو النمرس

إخماد حريق نشب داخل سوبر ماركت بمدينة نصر

الأكثر قراءة

زياد بهاء الدين يكشف معيار العدالة في قانون الإيجار القديم

أستاذ زلازل عن توقعات 25 مايو: فشنك (فيديو)

الأجندة الدولية تهدد الأهلي بحرمانه من الثنائي الأجنبي في كأس العالم للأندية

النيابة تستمع لأقوال طفل المرور بعد اعتدائه على طالب بعصا البيسبول في المقطم

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

من فيديو السخرية إلى مشهد الدماء.. “طفل المرور” يعود بواقعة جديدة تهز الشارع.. يعتدى على طالب بعصا بيسبول.. والضحية فى العناية المركزة لاشتباه في كسر بالجمجمة ونزيف داخلي

البحوث الإسلامية يعلق على تنبؤات حدوث زلازل وانفجارات غدا (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط أخطر عصابة للتنقيب عن الذهب بأسوان

خدمات

المزيد

أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم السبت 24-5-2025

أسعار الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 في عمان

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 2025.5.24

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

المزيد

انفوجراف

اطلب الإسعاف "أون لاين".. 7 معلومات عن تطبيق "اسعفني" الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 25 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم من يحج ولا يزور النبي ﷺ هل هذا يُعد جفاء؟ يسري جبر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية