التحقيقات تكشف سبب حريق سيارة ملاكي في مصر الجديدة

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة السبب حول حريق نشب بسيارة ملاكي في أحد الشوارع بدائرة القسم، حيث تبين أن الحريق كان بسبب ماس كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وبالفحص تبين تفحم السيارة بالكامل وجرى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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