3 سيارات إطفاء تخمد حريق شقة سكنية فى الدقى

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة الدقى بدون وقوع أى إصابات.

حريق شقة سكنية بالدقي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى شارع حسن رمضان متفرع من شارع سليمان جوهر بدائرة قسم شرطة الدقي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية الإخماد دون وقوع أى إصابات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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