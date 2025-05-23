الجمعة 23 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات حريق شقة بحدائق الأهرام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بمنطقة حدائق الأهرام، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

وعاين فريق من المعمل الجنائي لموقع الحريق للوقوف على ملابسات الحريق وحصر الخسائر الأولية.

 

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بمنطقة حدائق الأهرام، مما أسفر عن تفحم جميع محتوياته، دون وقوع أي إصابات.
 

 

حريق شقة سكنية بحدائق الأهرام

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

وبالفحص تبين تفحم جميع محتويات المحل، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة سكنية بحدائق الأهرام حريق شقه سكنيه حدائق الأهرام الحماية المدنية بالجيزة

مواد متعلقة

المعمل الجنائي يفحص حريق شركة شهيرة للأثاث بأكتوبر

إخماد حريق نشب داخل شركة قويدر للأثاث بأكتوبر

الأكثر قراءة

هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت في اليونان

ياسر ريان عن تخطي بيراميدز عقبة صن داونز: ما يعملش زي الأهلي وينسى سيراميكا

رد الجميل، رئيس المقاولون يعلن مدرب الفريق بعد التأهل للدوري الممتاز

وصلت إلى النيابة، تطورات جديدة في أزمة مهندس زراعي وابنتي الفنان نور الشريف بسبب صفقة أرض

اللقطات الأولى لحريق منطقة الروبيكي والحماية المدنية تدفع بتعزيزات (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، انهيار يضرب العنب والمشمش والمانجو والبرقوق يواصل قفزاته

فوائد خل التفاح، مطهر طبيعي للجسم ويخفض الكوليسترول والسكر بالدم

مصرع وإصابة 13 شخصا، ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ملوي بالمنيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر السكر اليوم الخميس 22 مايو 2025 داخل الأسواق والمحلات

سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الخميس

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 22 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لوكا مودريتش بعد إعلان رحيله عن ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية